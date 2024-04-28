Türkiye'nin terk edilmiş köyü, ''airsoft'' oyun sahası oldu
Sivas'ın 1980 yılından sonra başlayan göçlerle tamamen terk edilerek hayalet köye dönüşen 400 yıllık Emirhan köyü şimdilerde askeri simülasyon oyunu olarak bilinen "airsoft" oyunlarına oyun sahası oldu.
Sivas'ta 1980'den sonra göç veren, köylülerin başka bölgeye taşınmasıyla zamanla harabe haline dönen 400 yıllık Emirhan köyü, askeri simülasyon oyunu olarak bilinen 'airsoft' takımlarına ev sahipliği yapıyor.
Yozgat ve Sivas'tan oluşan, aralarında askeri personellerin de olduğu 2 takımın katıldığı ve askeri üniformalar, hücum yelekleri, miğfer, eldiven, kamuflaj ve teçhizatların kullanıldığı organizasyonda 2 takımın maçı nefes kesti.
Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1980'den sonra göç veren, köylülerin başka bir bölgeye taşınması ile zamanla harabe haline dönen 400 yıllık Emirhan köyü, Sivas Valiliği tarafından verilen özel izinle askeri simülasyon oyunu olarak bilinen ve kullanılan tüfeklerde mühimmat olarak 6 milimlik biyolojik olarak çözülebilen plastik boncukların kullanıldığı 'airsoft' müsabakasına ev sahipliği yaptı.