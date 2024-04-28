Türkiye'nin terk edilmiş köyü, ''airsoft'' oyun sahası oldu

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1980'den sonra göç veren, köylülerin başka bir bölgeye taşınması ile zamanla harabe haline dönen 400 yıllık Emirhan köyü, Sivas Valiliği tarafından verilen özel izinle askeri simülasyon oyunu olarak bilinen ve kullanılan tüfeklerde mühimmat olarak 6 milimlik biyolojik olarak çözülebilen plastik boncukların kullanıldığı 'airsoft' müsabakasına ev sahipliği yaptı.