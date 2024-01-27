Türkiye'nin ters akan tek akarsuyuydu... Manzara korkunç!

Bölgedeki atık su arıtma tesisleri ve nehirlerden aldıkları örnekleri incelediklerini anlatan Abdulhamit Çelik, “Bölgedeki en kirli kaynak Tersakan. Her türlü kimyasal, toksikolojik, özellikle patojen bakteriler, özellikle çocuk ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden E.coli gibi çok tehlikeli bakteriler inanılmaz yoğunlukta. Bu durumda Tersakan’ın Yeşilırmak’a akması şu an bölgemiz için çok ciddi bir tehdit” diye konuştu.