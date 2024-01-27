Türkiye'nin ters akan tek akarsuyuydu... Manzara korkunç!
Türkiye’nin tersine akan tek akarsuyu olma özelliğini taşıyan Tersakan Çayı, dip yapan su seviyesi ve kirlilik nedeniyle 2 aydır köpük akıyor.
Samsun’un Ladik ilçesinden doğup Havza ve Suluova’yı geçtikten sonra Amasya’da Yeşilırmak ile birleşen Tersakan Çayı’nda yaşanan kirlikten şikayetçi olduklarını belirten Amasya merkez Göllü Bağları Mahallesi Muhtarı Sezai Çınarcı, “Yaklaşık 2 aydır Tersakan Çayı köpük akıyor. Etrafa kötü koku yayılıyor. Çevre felaketi oluşuyor” dedi.
Çevre alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Veteriner Hekim Abdulhamit Çelik, evsel atıklar, endüstriyel sanayi artıkları, tarım kirliliği dahil birçok sebebin Tersakan’da ciddi kirliliğe yol açtığını söyledi.
Bölgedeki atık su arıtma tesisleri ve nehirlerden aldıkları örnekleri incelediklerini anlatan Abdulhamit Çelik, “Bölgedeki en kirli kaynak Tersakan. Her türlü kimyasal, toksikolojik, özellikle patojen bakteriler, özellikle çocuk ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden E.coli gibi çok tehlikeli bakteriler inanılmaz yoğunlukta. Bu durumda Tersakan’ın Yeşilırmak’a akması şu an bölgemiz için çok ciddi bir tehdit” diye konuştu.
Bahar aylarında eriyen kar sularıyla birlikte debisi yükselen Tersakan Çayı’ndaki kirliliğe çözüm önerisi sunan Çelik, “Tersakan’a çeşitli noktalarda, uzmanların uygun gördüğü yerlerde bariyerler yaparak dinlendirme havuzlarında bakteriyel müdahaleyle tehlike oluşturan etmenlerden kurtarabiliriz” şeklinde konuştu.