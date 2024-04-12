Türkiye'nin ters laleleri açtı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle bir evin bahçesinde açan ters laleler güzel görüntü oluşturdu.
Kaynak: AA
Kış mevsiminin çetin geçtiği ilçede, karların erimesiyle ovalar ve tarım arazileri yeşilin tonlarına büründü.
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Yüksek kesimlerin halen karla kaplı olduğu ilçede, bazı alanlar çiğdem, nergis, sümbül, küre ve kar çiçekleriyle renklendi.
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Pulur Mahallesi`ndeki bir evin bahçesinde de "ağlayan gelin" olarak nitelendirilen ters laleler açtı.
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Kırmızı renkleriyle görenlerin ilgisini çeken laleler, dünyanın en nadide çiçeklerinden biri sayılıyor.
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