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Türkiye'nin ters laleleri açtı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle bir evin bahçesinde açan ters laleler güzel görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA
Türkiye'nin ters laleleri açtı - Resim: 1

Kış mevsiminin çetin geçtiği ilçede, karların erimesiyle ovalar ve tarım arazileri yeşilin tonlarına büründü.

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Türkiye'nin ters laleleri açtı - Resim: 2

Yüksek kesimlerin halen karla kaplı olduğu ilçede, bazı alanlar çiğdem, nergis, sümbül, küre ve kar çiçekleriyle renklendi.

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Türkiye'nin ters laleleri açtı - Resim: 3

Pulur Mahallesi`ndeki bir evin bahçesinde de "ağlayan gelin" olarak nitelendirilen ters laleler açtı.

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Türkiye'nin ters laleleri açtı - Resim: 4

Kırmızı renkleriyle görenlerin ilgisini çeken laleler, dünyanın en nadide çiçeklerinden biri sayılıyor.

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