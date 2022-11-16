Türkiye'nin ''timsah adası'' böyle görüntülendi

Fatsa ilçesinde yaşayan ve zaman buldukça ailesi ile Timsah Adası’na gelerek burada vakit geçiren Turgay Yıldırım, uzun zamandır buraya geldiklerini ancak son birkaç yıldır bu adanın timsaha benzediğini fark ettiklerini belirterek, “Biz buraya uzun yıllardan beri geliyoruz ama hiç o gözle bakmamıştık, dikkat etmemiştik. Özellikle son yıllarda Ordu’nun turizme açılmasıyla ilgili aslında bu biraz sağ olsun yerel öneticiler de bu anlamda Ordu’nun güzelliklerini ortaya çıkarmak adına iyi de hamleler yapıyorlar. Biz de son zamanlarda dikkat ettik. Özellikle yukarıdan bakıldığında çok net bir şekilde timsaha benziyor" dedi.