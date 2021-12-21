Türkiye'nin Toroslar'daki saklı cennetinin kalbine girildi
Antalya`da kapalı kaldığı yaklaşık iki yılın ardından 6 ay önce kapılarını yeniden açan Altınbeşik Mağarası ziyaretçi rekoru kırdı. Mağarayı 6 ayda 60 bin ziyaretçi gezdi.
Antalya`nın İbradı ilçesindeki Türkiye`nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası, her geçen gün yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.
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İki yıl aradan sonra kapılarını 6 ay önce yedineden açan Altınbeşik Mağarasını 60 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
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Antalya`da iki yıl aradan kapılarını yeniden açan Altınbeşik Mağarası`nı 6 ayda 60 bin kişi ziyaret etti.
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