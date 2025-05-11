Türkiye'nin turizm başkentindeki görülmemiş 5 yıldızlı rezalete inceleme

Falezlerin Antalya'nın simgelerinden birisi olduğunu ve konunun tüm kesimler tarafından tartışılması gerektiğinin altını çizen Dipova, "Bunun tartışmaya açılması gerekir. Antalyalılar, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları bu konuyu önyargısız olarak masaya yatırmalı. Getirisi, götürüsü, zararları nedir. Antalya Falezleri bilindiği üzere Antalya'nın en önemli simge değeri ve bu simge değeri kaybetme riskine katlanamayız. İnsanlar elbette falezlerden denize girmek istiyorlar, ancak u özgürlüğümüzü bu talebimizi yerine getirmek için eğer Antalya'nın simge değerine zarar veriyorsak, bu geri dönüşü olmayan zararlara yol açıyorsa hem görsel hem de doğal yapısının bozulması olarak bunu ciddi bir şekilde tartışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.