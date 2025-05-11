Türkiye'nin turizm başkentindeki görülmemiş 5 yıldızlı rezalete inceleme
Antalya’da 5 yıldızlı otelin, konaklayan müşterilerinin denize ulaşımını sağlamak için kentin en önemli doğal değerlerinden falezlere yaptığı gizli tünellerle ilgili inceleme başlatıldı.
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Nihat Dipova'nın, iki 5 yıldızlı otelin, tesislerden falezlere tünel yaparak, sahile ulaşım sağladığını açıklamasının ardından Muratpaşa Belediyesi tarafından inceleme başlatıldı.
Tünellerin 2014 ve 2024 yıllarında iki kez Muratpaşa Belediyesi tarafından mühürlenerek kapatıldığı, belediyenin konuyla ilgili bölgede gerekli incelemeleri yapacağı öğrenildi.
Tünellerin yıllardır birçok kesim tarafından bilindiğini ancak otellerde konaklayan misafirler tarafından görüntülerin internette paylaşılmasının ardından ortaya çıktığını söyleyen Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Nihat Dipova, "Antalyalılar ve turistler falezlerden denize girmek istiyor. Bunun sağlanması içinde merdiven, asansör veya tünel yapmak lazım. Sadece tüneller değil, asansörlerde hem görsel kirlilik açısından hem de doğaya verdiği zarar açısından çok masum değildir. Bu tünel konusu Antalya'da birçok kişi biliyor ama asıl görüntülerin ortaya çıkması otel misafirlerinin müşterilerinin görüntüler çekip bunu internette paylaşmaları sonucu ortaya çıktı. Tüm ayrıntıları ve detayları ile Antalyalılar bunu görmüş oldu" dedi.
Falezlerin Antalya'nın simgelerinden birisi olduğunu ve konunun tüm kesimler tarafından tartışılması gerektiğinin altını çizen Dipova, "Bunun tartışmaya açılması gerekir. Antalyalılar, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları bu konuyu önyargısız olarak masaya yatırmalı. Getirisi, götürüsü, zararları nedir. Antalya Falezleri bilindiği üzere Antalya'nın en önemli simge değeri ve bu simge değeri kaybetme riskine katlanamayız. İnsanlar elbette falezlerden denize girmek istiyorlar, ancak u özgürlüğümüzü bu talebimizi yerine getirmek için eğer Antalya'nın simge değerine zarar veriyorsak, bu geri dönüşü olmayan zararlara yol açıyorsa hem görsel hem de doğal yapısının bozulması olarak bunu ciddi bir şekilde tartışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.