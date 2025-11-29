Türkiye'nin turizm başkentine akın: Antalya'ya en çok hangi ülkeden turist geldi?

İngiltere ve Polonya'da Antalya'ya hava yolu ile gelen yolcu sayısı aylara göre şöyle:

"Ocakta İngiltere'den 18 bin 218, Polonya'dan 10 bin 19, şubatta, İngiltere'den 36 bin 333, Polonya'dan 12 bin 826, martta İngiltere'den 58 bin 522, Polonya'dan 14 bin 632, nisanda İngiltere'den 166 bin 879, Polonya'dan 73 bin 627, mayısta İngiltere'den 194 bin 373, Polonya'dan 160 bin 824, haziranda Polonya'dan 193 bin 594, İngiltere'den 183 bin 464, temmuzda Polonya'dan 225 bin 345, İngiltere'den 213 bin 992, ağustosta İngiltere'den 231 bin 49, Polonya'dan 221 bin 731, eylülde Polonya'dan 193 bin 840, İngiltere'den 171 bin 858, ekimde İngiltere'den 177 bin 298, Polonya'dan 140 bin 632."