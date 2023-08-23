Türkiye'nin turizm cennetinde salgın alarmı

Doç. Dr. Özçelik, "İçme suyu boru hatlarında patlakların olması; hastalık yapıcı patojenik bakterilerin içme suyuna bulaşma riskini de beraberinde getiriyor. Hat boyunca yetkililerce çeşitli zaman aralıklarında kontroller yapılıyor ama vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olması gerekiyor. İletim ve dağıtım hatlarında meydana gelecek patlaklar, deprem bölgesinde içme suyu konusunda yaşanan duruma bir benzer riski gündeme getiriyor" dedi.