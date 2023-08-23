Türkiye'nin turizm cennetinde salgın alarmı
Türkiye'de yaz tatili denince akla ilk gelen nokta olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu için salgın alarmı verildi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum'da ana su isale hatlarında yaşanan patlaklara dikkati çekip, "İçme suyu boru hatlarında patlakların olması; hastalık yapıcı patojenik bakterilerin içme suyuna bulaşma riskini de beraberinde getiriyor. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olması gerekiyor" dedi.
DHA'nın haberine göre dünyanın önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesini besleyen Geyik ve Mumcular barajlarında Kurban Bayramı tatilinde yüzde 37 olan su seviyesi, yüzde 25'e geriledi.
İlçede ayrıca ana su isale hatlarında yaşanan patlaklar nedeniyle bazı mahallerde su kesintileri yaşandı. Patlaklar nedeniyle yüzlerce metreküp suyun boşa aktığını ifade eden MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, patlakların neden olduğu su kaybının yanı sıra içme suyu hatlarında salgın riski oluşabileceğini söyledi.
Doç. Dr. Özçelik, "İçme suyu boru hatlarında patlakların olması; hastalık yapıcı patojenik bakterilerin içme suyuna bulaşma riskini de beraberinde getiriyor. Hat boyunca yetkililerce çeşitli zaman aralıklarında kontroller yapılıyor ama vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olması gerekiyor. İletim ve dağıtım hatlarında meydana gelecek patlaklar, deprem bölgesinde içme suyu konusunda yaşanan duruma bir benzer riski gündeme getiriyor" dedi.