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  3. 13 Nisan 2020 14:23

Türkiye'nin turizm cennetine en fazla bu kadar yaklaşılıyor

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Antalya'da, Konyaaltı Sahiline giriş yasağı devam ediyor. Yasaktan önce sahile spor yapmak ve denize girmek için gelen vatandaşlar, şimdi ise sadece bakmakla yetindi.

Türkiye'nin turizm cennetine en fazla bu kadar yaklaşılıyor

İçişleri Bakanlığınca, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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Türkiye'nin turizm cennetine en fazla bu kadar yaklaşılıyor

Yasağa bazı vatandaşlar uyarken, bazıları ise kabul edilemeyecek sebeplerle yasağı ihlal etmişti.

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Türkiye'nin turizm cennetine en fazla bu kadar yaklaşılıyor

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya’da yasağın kalktığı haftanın ilk günü merkezi noktalarda vatandaş yoğunluğu olmadığı gözlendi.

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Türkiye'nin turizm cennetine en fazla bu kadar yaklaşılıyor

Gerekli önlemlerin alındığı Konyaaltı Sahil bandında ise giriş yasağı hala devam ediyor.

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