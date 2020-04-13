Türkiye'nin turizm cennetine en fazla bu kadar yaklaşılıyor
Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Antalya'da, Konyaaltı Sahiline giriş yasağı devam ediyor. Yasaktan önce sahile spor yapmak ve denize girmek için gelen vatandaşlar, şimdi ise sadece bakmakla yetindi.
İçişleri Bakanlığınca, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Yasağa bazı vatandaşlar uyarken, bazıları ise kabul edilemeyecek sebeplerle yasağı ihlal etmişti.
Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya’da yasağın kalktığı haftanın ilk günü merkezi noktalarda vatandaş yoğunluğu olmadığı gözlendi.