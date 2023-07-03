Türkiye'nin turizm cennetlerinde tatilden geriye bu görüntüler kaldı
İzmir, Aydın ve Denizli'de turizmciler, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yakaladıkları doluluk oranlarıyla adeta "çifte bayram" yaşadı.
İzmir`in turistik ilçeleri Çeşme, Urla, Seferihisar, Selçuk, Menderes, Foça ve Dikili, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen yerli turistleri ağırladı. Günübirlik ziyaretçileri de misafir eden ilçelerde sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge, AA muhabirine, Türkiye`de turizmin öncü destinasyonlarından olan Çeşme`nin Kurban Bayramı tatili boyunca nüfusunun 1 milyonu geçtiğini tahmin ettiklerini söyledi.
Hava sıcaklarının yükselmesiyle turist sayısının arttığına işaret eden Belge, "Bu sene Çeşme`ye yaz mevsimi çok geç geldi, 3 haftalık bir oynama yaptı. Bundan bir hafta evvel yağmur yağıyordu burada. Böyle bir şeye biz haziran ayında rastlamadık. Bayramla birlikte havalar da düzeldi. İnsanlarımız kendini plajlara, denizlere, Alaçatı`ya, Çeşme`ye attı. Güzel ve olaysız bir bayram geçirdik. Misafirlerimizi memnun ettiğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.
Kurban Bayramı`yla sezonu açtıklarını belirten Belge, şöyle devam etti: "Önümüzdeki 2 ay, doluluğun en az yüzde 70`in üzerinde hatta 80`in üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyorum ancak son dakika rezervasyonları var bizde. Yani pandemiden alıştık son dakika rezervasyonlarına. Sabahla akşam birbirine uymuyor. Yani şu anda telefonlar çalıyor, sabah baktığınızda 10 oda, akşam olmuş 30 oda. Bu, tüm Çeşme için geçerli."