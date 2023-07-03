Türkiye'nin turizm cennetlerinde tatilden geriye bu görüntüler kaldı

Hava sıcaklarının yükselmesiyle turist sayısının arttığına işaret eden Belge, "Bu sene Çeşme`ye yaz mevsimi çok geç geldi, 3 haftalık bir oynama yaptı. Bundan bir hafta evvel yağmur yağıyordu burada. Böyle bir şeye biz haziran ayında rastlamadık. Bayramla birlikte havalar da düzeldi. İnsanlarımız kendini plajlara, denizlere, Alaçatı`ya, Çeşme`ye attı. Güzel ve olaysız bir bayram geçirdik. Misafirlerimizi memnun ettiğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.