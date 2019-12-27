Uludağ'a tatilci akını ! Doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

Uludağ Karinna Otel Ön Büro Müdürü Harbi Türk, Uludağ'da, yılbaşı gecesi, her şey dahil paketleriyle otelde konaklama ve yılbaşı balo programlarına çift kişilik katılım fiyatının 3 bin ile 4 bin lira arasında olduğunu söyledi.