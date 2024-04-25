Türkiye'nin turizmin başkentinde denizaltındaki cennet görüntülendi

Prof. Dr. Altan Lök, yapay resif için en önemli şeyin zemin olduğunu, özellikle Akdeniz Körfezi'nin bu anlamda incelenmesi gerektiğini, sonrasında yapay resif projesinin oluşturulması gerektiğini söyledi. Yapay resiflerin özellikle Ege'de çoğunlukta olduğunu belirten Prof. Dr. Lök, bölgenin zemin yapısının uygun olduğunu ve yoğun türlerin kısa sürede yapay resiflerde çoğaldığını söyledi. Akdeniz'de istilacı tür olan balon ve aslan balıklarının olduğunu belirten Prof. Dr. Lök, "Yapay resifler atıldığı yerde balıklara beslenme, barınma, büyük avcı balıklardan kaçmak için alan sağlıyor. Üreme alanı oluyor. Resiflerin doğru yapılması ve yönetilmesi lazım. Doğru yönetilmezse olumsuz yanları da oluyor. Resiflere balon ve aslan balıkları da gelecek. Yerel türler bunlarla başa çıkabilecek mi? Aslan balığının doğal düşmanı, orfoz ve lahoz balıkları. Popülasyonu oldukça düşük. Bu balıkların popülasyonunu artırarak, mücadele etme şansımız olur" dedi.

Prof. Dr. Lök, verim alınması için resiflerin konumlandırılmasının üzerinden en az 3 yıl geçmesi gerektiğini de söyledi.