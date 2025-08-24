Türkiye'nin uluslararası otoyolu saatlerce kapandı, vatandaş isyan etti

Yusufeli Barajı yapımı kapsamında inşa edilen yeni yol güzergâhında, viyadük ve yol çalışmalarının ihale edilmesi sonucu ulaşım sık sık durduruluyor. Yol, 1 saat kapatılıp 15 dakika açılarak kontrollü şekilde veriliyor. Vatandaşlar, uluslararası öneme sahip yolun bu şekilde kapatılmasına tepki gösterdi. Herhangi bir kolluk kuvveti olmaksızın trafiği taşeron firmanın durdurması, sürücülerin tepkisini artırdı. Özellikle araçlarda yolculuk eden çocuklar ve aileler, sıcak hava ve yoğun toz altında zor anlar yaşadı.