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Türkiye'nin ünlü köftecisinde can pazarı: Onlarca kişi ölümden döndü

Ünlü bir zincir restoranın Afyonkarahisar’daki şubesinin asma tavanı çökmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin ünlü köftecisinde can pazarı: Onlarca kişi ölümden döndü - Resim: 1

Olay, Afyonkarahisar- İzmir karayolu Akören beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Türkiye’de çok sayıda şubesi bulunan ünlü köftecinin restoranın Afyonkarahisar şubesinin asma tavanı bilinmeyen bir nedenle çöktü. 

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Türkiye'nin ünlü köftecisinde can pazarı: Onlarca kişi ölümden döndü - Resim: 2

İçerde müşterilerin olduğu esnada yaşanan göçükte bazı müşteriler tavan parçalarının altında kaldı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma, 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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Türkiye'nin ünlü köftecisinde can pazarı: Onlarca kişi ölümden döndü - Resim: 3

Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yaralananları hastaneye kaldırdı. Can pazarının kurulduğu olayda 7’si hafif 11 kişi yaralandı. Olayın ardından zincir restoranın şubesi tamamen kapatıldı. 

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Türkiye'nin ünlü köftecisinde can pazarı: Onlarca kişi ölümden döndü - Resim: 4

Jandarma ekiplerinin olay yerine incelemeleri sürerken tavanın nasıl çöktüğüyle ilgilide itfaiye ekipleri de detaylı bir çalışma yaptı.

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