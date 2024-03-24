Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş yüzyıllık yemekleri yeniden yapıldı

Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları yaşatmak için usta yetiştiren, geçmiş kültürün başta yiyecek-içecek olmak üzere birçok değerini gelecek nesillere aktarmak için faaliyet gösteren Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü, bu kez kaybolmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş yemeklere ilişkin proje hazırladı. 'Yüzyılın 100 Yemeği' adlı proje ile Erzurum genelinde 1 asırdır yapılan ancak zamanla unutulmaya yüz tutmuş yemekler tek tek tespit edildi.