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  3. 20 Kasım 2019 10:26

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Türkiye'nin 2018 yılı kurumlar vergisi rekortmeni 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira vergi tahakkuk ettirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu.

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Kurumlar Vergisi listesinin ilk 10 sırasında 6 banka yer aldı.

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Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2018 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması'nı açıkladı.

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Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Buna göre, 2018'in Kurumlar Vergisi rekortmeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Petrolleri AO, İskenderun Demir ve Çelik AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fab. TAŞ, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü izledi.

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Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Listenin ilk 10 sırasında 6 banka yer aldı. Listede bankacılığın yanı sıra doğal gaz, ham çelik üretimi ile metal tuzları ve temel inorganik kimyasalların imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı.

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