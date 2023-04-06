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  4. Türkiye'nin yaz tatili cenneti bembeyaz! Sahili görenler gözlerine inanamadı

Türkiye'nin yaz tatili cenneti bembeyaz! Sahili görenler gözlerine inanamadı

İzmir'in turistik kenti Çeşme'de, sabah erken saatlerde fırtına ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Yazın cıvıl cıvıl olan plajlar bile beyaza büründü.

Türkiye'nin yaz tatili cenneti bembeyaz! Sahili görenler gözlerine inanamadı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarılar sonrası İzmir’in bazı bölgelerinde yağış, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

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Türkiye'nin yaz tatili cenneti bembeyaz! Sahili görenler gözlerine inanamadı - Resim: 2

Çeşme ilçesinde şimşekler ve gök gürültüsü eşliğinde sağanak yağış başladı.

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Türkiye'nin yaz tatili cenneti bembeyaz! Sahili görenler gözlerine inanamadı - Resim: 3

Bardaktan boşalırcasına yağan sağanak, yerini zaman zaman dolu yağışına bıraktı. 

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Türkiye'nin yaz tatili cenneti bembeyaz! Sahili görenler gözlerine inanamadı - Resim: 4

Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle İzmir'in turistik kenti beyaza büründü.

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