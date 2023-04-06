Türkiye'nin yaz tatili cenneti bembeyaz! Sahili görenler gözlerine inanamadı
İzmir'in turistik kenti Çeşme'de, sabah erken saatlerde fırtına ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Yazın cıvıl cıvıl olan plajlar bile beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarılar sonrası İzmir’in bazı bölgelerinde yağış, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.
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Çeşme ilçesinde şimşekler ve gök gürültüsü eşliğinde sağanak yağış başladı.
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Bardaktan boşalırcasına yağan sağanak, yerini zaman zaman dolu yağışına bıraktı.
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Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle İzmir'in turistik kenti beyaza büründü.
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