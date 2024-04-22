Türkiye'nin yemyeşil cennetinden geriye bu kaldı

Sürücü, "Uzun süre yağmayan yağmur, dün bardaktan boşalırcasına yağsa da Menderes'te pek fazla bir şeyin değişmediği görülüyor. Yağmura ve suya hasret kalan çiftçiler baharın girmesiyle birlikte havza boyunca sıralanan tarlalarına Menderes'ten su çektiler. Menderes yatağından çekilen suyla binlerce hektar araziye su basıldı. Menderes'in birçok yerinde su kalmadı ya da sulama için çekilemeyecek kadar cılız bir şekilde yer yer sular birikti. Menderes'ten yatak sularını çekemeyen bazı çiftçiler, Aydın ve Söke Organize Sanayi Bölgelerinden gelen ve içinde olumsuz her şeyi barındıran siyah sıvıyı sulamada kullanmak zorunda kaldıklarını söylediler. Tarımsal sulamalar başladığında zaten yetersiz doluluk oranına sahip baraj suları verilse dahi önümüzdeki aylarda önemli su sıkıntılarının oluşacağı görülmektedir" ifadelerini kullandı.