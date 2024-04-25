Türkiye'nin yenebilir altını olarak bilinen ''yenidünya''da hasat erken başladı
Mersin’de birçok bahçede yetiştirilen ve masrafı az olduğu için 'sarı altın' olarak dillendirilen Malta eriğinde (yenidünya) hasat başladı. Birinci kalite kilogramı 40-45 TL arasında bahçeden alıcı bulan yenidünya, üreticisini de sevindirdi.
Kaynak: İHA
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Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli merkezlerden olan Mersin’de son günlerde artan hava sıcaklıkları nedeniyle peş peşe hasatlar başlıyor.
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Son olarak özellikle hava sıcaklığının arttığı Mersin'de açıktaki yenidünya bahçelerinde meyveler erken olgunlaştı. Erdemli ilçesinde yoğun olarak bahçeleri bulunan yenidünya meyvelerinin sararmasıyla hasat da başladı.
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Bahçelere giren işçiler meyveleri özenle toplayarak kalitesine göre sınıflara ayırıp, kasalarla hale gönderiyor. Meyvelerin birinci kalitesi 40-45, ikinci kalitesi 25-30 üçüncü kalitesi ise 10-15 TL’ye alıcı buluyor.
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