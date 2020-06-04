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  3. 04 Haziran 2020 13:35

Türkiye'nin yeni cenneti böyle görüntülendi

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde Toroslar'ın zirvesinde doğan, yaklaşık 50 metre yükseklikten 3 kol üzerinden dökülerek ilerleyen Uçansu Şelalesi'nde, Akdağ ve Geyik dağlarındaki karların erimesiyle en coşkulu dönem yaşanıyor. Henüz çok az kişi tarafından bilindiği için şelale, 'gizemli güzellik' ve 'saklı cennet' olarak anılıyor.

Türkiye'nin yeni cenneti böyle görüntülendi

Gündoğmuş ilçesi Eskibağ ve Kayabükü sınırları içerisinde, Toroslar'ın zirveleri Geyik ve Akdağ'ın eriyen karlarının oluşturduğu Uçansu Şelalesi, yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülüyor.

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Türkiye'nin yeni cenneti böyle görüntülendi

Şelaleyi besleyen su kaynağı ise sarp kayalıkların arasındaki 10 metrekare büyüklüğünde mağaradan çıkıyor. Şelale, rafting de yapılan Alara Çayı'nın kaynaklarından biri olmasıyla biliniyor.

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Türkiye'nin yeni cenneti böyle görüntülendi

Uçansu Şelalesi, 1992 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edildi. Şelale Gündoğmuş'a 25, Alanya'ya 95, Antalya'ya 167 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

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Türkiye'nin yeni cenneti böyle görüntülendi

Doğa tutkunlarının yanı sıra Alanya ve Manavgat'ta yaşayan yerleşik yabancıların ilgi gösterdiği şelalenin çevresinde yöresel tatların bulunduğu yemek ve pansiyon tarzı konaklama imkanı sunan tesisler de bulunuyor.

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