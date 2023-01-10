Türkiye'nin yeni gururu DİHA havalandı
2019 yılında duyurulan "Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı" (DİHA) İrtifa Uçuş testini başarıyla tamamlandı. DİHA'nın havalandığı anlar Baykar tarafından paylaşıldı.
Türkiye'nin savunma sanayisindeki önemli kuruluşlarından Baykar, Bayraktar DİHA ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Videolu paylaşımda bulunan Baykar, dikey iniş-kalkış yapabilen Bayraktar DİHA'nın görüntülerine yer verdi.
Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyet yürütecek olan ve ilk kez TEKNOFEST 2021'de görücüye çıkan Bayraktar DİHA, 8000 feet operasyonel irtifa uçuşuşunu başarıyla tamamladı.
Konuya ilişkin Baykar teknoloji sosyal medya hesabı Twitter aracılığıyla yaptığı paylaşımda Bayraktar DİHA'nın irtifa uçuşuna ilişkin görüntülere yer verdi.
Bayraktar DİHA, bulut altı insansız hava aracı olarak tanımlanan sınıfta yer alıyor. Otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabiliyor. Elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçiyor ve bu kısımda sadece yakıt motorunu aktif olarak kullanıyor.
Diğer platformlardan farklı olarak iniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı yöntemi tercih edebiliyor.