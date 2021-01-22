Türkiye'nin yeni İHA fabrikası üretime başladı

Bu kapsamda, her türlü hava aracının ve faydalı yüklerin özgün tasarımı, aerodinamik tasarım ve analiz, modelleme, simülasyon, uçuş kontrol ve seyrüsefer algoritma tasarımı, katı modelleme ve yapısal analiz, gömülü donanım yazılım ve tasarımı, görüntü işleme algoritma tasarımı gibi tamamen çalışmalar gerçekleştirildi.

