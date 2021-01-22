Türkiye'nin yeni İHA fabrikası üretime başladı
Ankara'da faaliyet gösteren Lapis Havacılık, 5 yıl önce başladığı Ar-Ge çalışmalarıyla ortaya çıkardığı İHA'lar için üretime başladı.
Özgün insansız hava araçları (İHA) geliştirip üreten Lapis Havacılık, Ar-Ge çalışmalarıyla ortaya koyduğu ürünlerin seri üretimini yapmak için İHA fabrikası kurdu.
Lapis, 2015 yılında Ankara Teknopark'taki Ar-Ge merkezinde yerli ve milli imkanlarla yurt dışı bağımlılığı olmayan ürünler geliştirmek için yola çıktı.
Bu kapsamda, her türlü hava aracının ve faydalı yüklerin özgün tasarımı, aerodinamik tasarım ve analiz, modelleme, simülasyon, uçuş kontrol ve seyrüsefer algoritma tasarımı, katı modelleme ve yapısal analiz, gömülü donanım yazılım ve tasarımı, görüntü işleme algoritma tasarımı gibi tamamen çalışmalar gerçekleştirildi.
Şirket 5 yılın sonunda Anadolu Organize Sanayi Bölgesinde 3 bin 500 metrekarelik seri üretim İHA fabrikası yatırımını hayata geçirdi. Sabit, döner ve çok rotorlu İHA üretme kapasitesine sahip fabrikada aynı zamanda faydalı yük gimbal sistemleri kullanıma sunuluyor. Fabrikada sahip olunan talaşlı imalat, kompozit üretim, 3 boyutlu baskı altyapısıyla birçok firmaya yüksek teknolojiyle mekanik üretim, montaj ve uçuş test konularında çözüm sunuluyor.
Lapis Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sevgi, yaptığı açıklamada, şirketi 2015 yılında kurduklarında, Ankara Teknopark yerleşkesinde Ar-Ge ve belli ölçüde de üretim faaliyetleri yaptıklarını söyledi.