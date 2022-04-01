Türkiye'nin yeni vurucu gücü milli füze Çakır görücüye çıktı

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de, Çakır’ın vurucu gücü en yüksek olan platformlardan biri olacağını belirterek, “Gözü pek, hedefi tek sloganını kullanıyoruz. Karadan, denizden ve havadan hedeflere kilitlenebilen bir seyir füzesi. En önemli özelliği yeni nesil sürü saldırı yeteneğini ilk kez bir seyir füzesi platformuna entegre edeceğiz. İlk test atışı bu yılın sonunda yapacağız, Akıncı’nın ilk atacağı seyir füzesi olacak” dedi. Özellikle insansız araçlarda etkinlik ve menzil kabiliyetini arttıran Çakır, Norveç’in ürettiği AGM 119 Penguin füzelerinden çok daha üstün. Norveç’in bu füzesini, ABD, Norveç, Avustralya, Brezilya, Yeni Zelanda, Yunanistan ve Türk donanmaları kullanıyor. Birçok devlet eski hücumbotlarında Penguin’i anti-gemi füzesi olarak kullanıyor. Dolayısıyla Çakır’ın herhangi bir ürünün tam muadili de olmadığı ifade ediliyor.