Türkiye'nin yerli füzesi ''Tayfun'' Yunanistan'ın uykularını kaçırdı

"PROJE BÜYÜK BİR GİZLİLİKLE YÜRÜTÜLDÜ"

Kathimerini gazetesi ise Türk yetkililerin projeyle ilgili herhangi bir bilgiyi açıklamayı reddettiğinin altını çizdi ve projenin büyük bir gizlilikle yürütüldüğünün altını çizdi.