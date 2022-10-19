Türkiye'nin yerli füzesi ''Tayfun'' Yunanistan'ın uykularını kaçırdı
ROKETSAN tarafından geliştirilen ve Rize'den fırlatılarak test edilen yerli füze ''Tayfun'', Yunanistan'da endişe yarattı.
Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki başarılarına bir yenisi daha eklendi. Rize'de Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ROKETSAN) geliştirdiği yerli füze 'Tayfun'un test atışı yapıldı.
ABD BASINI DETAYLARI GEÇTİ
Dün gerçekleşen test dış basında geniş yer buldu. ABD merkezli Bloomberg füze denemesinin detaylarını okurları ile paylaştı. Bloomberg adını açıklamadığı iki kaynağa dayandırdığı haberinde füzenin Sinop kıyılarında düştüğü bilgisine yer verdi.
YUNAN BASININDA GENİŞ YER BULDU
Bloomberg'in haberi Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. "Türkiye tehdidi nasıl yükseltiyor" sorusunu soran Ta Nea haberinde şu ifadeye yer verdi; "Füzenin kat ettiği mesafe İzmir ile Atina arasındaki mesafenin iki katı"
"PROJE BÜYÜK BİR GİZLİLİKLE YÜRÜTÜLDÜ"
Kathimerini gazetesi ise Türk yetkililerin projeyle ilgili herhangi bir bilgiyi açıklamayı reddettiğinin altını çizdi ve projenin büyük bir gizlilikle yürütüldüğünün altını çizdi.