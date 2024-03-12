Türkiye'nin yerli ilk otonom su aracı DERİNGÖZ göreve hazır
ASELSAN’ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk Otonom Sualtı Aracı DERİNGÖZ’ün dalışlı testleri başarıyla tamamlandı.
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ASELSAN’ın su altında hem askeri hem de sivil amaçla kullanılabilen, otonom hareket kabiliyetine sahip, modüler yapıdaki DERİNGÖZ’ün ilk dalışlı sistem testleri başarıyla gerçekleştirildi.
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DERİNGÖZ otonom su altı aracı, sahip olduğu özellikleriyle dikkat çekiyor.
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Su altı aracı, yüksek manevra kabiliyeti, hassas navigasyon yeteneği, özelleştirilebilir görev faydalı yükleri, optik ve sonar görüntüleme teknolojileri, kablosuz haberleşme altyapısı gibi özelliklerle donatıldı.
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