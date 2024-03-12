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  4. Türkiye'nin yerli ilk otonom su aracı DERİNGÖZ göreve hazır

Türkiye'nin yerli ilk otonom su aracı DERİNGÖZ göreve hazır

ASELSAN’ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk Otonom Sualtı Aracı DERİNGÖZ’ün dalışlı testleri başarıyla tamamlandı.

Türkiye'nin yerli ilk otonom su aracı DERİNGÖZ göreve hazır - Resim: 1
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Türkiye'nin yerli ilk otonom su aracı DERİNGÖZ göreve hazır - Resim: 2

ASELSAN’ın su altında hem askeri hem de sivil amaçla kullanılabilen, otonom hareket kabiliyetine sahip, modüler yapıdaki DERİNGÖZ’ün ilk dalışlı sistem testleri başarıyla gerçekleştirildi.

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Türkiye'nin yerli ilk otonom su aracı DERİNGÖZ göreve hazır - Resim: 3

DERİNGÖZ otonom su altı aracı, sahip olduğu özellikleriyle dikkat çekiyor. 

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Türkiye'nin yerli ilk otonom su aracı DERİNGÖZ göreve hazır - Resim: 4

Su altı aracı, yüksek manevra kabiliyeti, hassas navigasyon yeteneği, özelleştirilebilir görev faydalı yükleri, optik ve sonar görüntüleme teknolojileri, kablosuz haberleşme altyapısı gibi özelliklerle donatıldı. 

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