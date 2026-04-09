Türkiye'nin yerli kamikaze dronları dünya arenasına çıktı!
Türkiye, İHA başarısını kamikaze dron sistemleriyle taçlandırıyor! Skydagger tarafından geliştirilen TOYCA Kamikaze İHA ailesi, Bayraktar TB2’den Kızılelma’ya kadar tüm dev platformlardan atılabilecek. 750 kilometreyi aşan menzili, sürü uçuş kabiliyeti ve 2 bin dolarlık maliyetiyle milyon dolarlık sistemleri saf dışı bırakacak bu yerli gücün envantere girmek için gün sayıyor...
Türkiye’de insansız hava araçları alanında elde edilen başarı, yeni nesil kamikaze dron sistemleriyle farklı bir boyuta taşınıyor. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte savaş doktrinlerinin değişmesi, düşük maliyetli ve yüksek etkili FPV kamikaze dronlara olan ilgiyi artırırken, Türk savunma sanayisi bu alanda da sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Skydagger Genel Müdürü Mehmet Öztekin, geliştirdikleri sistemlerin yalnızca tekil kullanım değil, gelecekte sürü halinde görev yapabilen ve Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar Akıncı ve özellikle Bayraktar Kızılelma gibi platformlardan bırakılabilecek şekilde tasarlandığını söyledi.
Gelişen teknolojiyle birlikte harp sahasının en büyük kırılmalarından biri dronlar ve kamikaze İHA’lar oldu. Türkiye’nin bu alandaki başrol oyuncularından olan SKYDAGGER FVP dron ailesi ve Kamikaze İHA sistemleriyle ön plana çıkıyor. Dron ailesi, sabit kanat ailesi, mühimmat ailesi, fiber ailesi ve batarya ailesi ile dikkat çekiyor. İHA, dronların her pervane ve kamera hariç tüm sistemlerini kendileri geliştiriyor. Testler Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA)’dan yapılıyor. Sistemler Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve özellikle Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, gibi platformlardan atılabilecek şekilde de tasarlanıyor.
Kamikaze dron sistemleri ve Kamikaze İHA sistemleri Türk savunma sanayiinde öne çıkıyor. Skydagger RTF TOYCA 05 sabit kanat, düşük maliyetli yapısı, sürü uçuş kabiliyeti ve otonom taarruz özellikleriyle öne çıkıyor. 70 kilometrelik operasyonel menzile sahip olan sistemin, savaş alanında hızlı, etkili ve ekonomik çözüm sunması hedefleniyor. 5 kilogram harp başlığına sahip olan TOYCA 50 dakika havada kalabiliyor.
Skydagger Genel Müdürü Mehmet Öztekin, "Tecrübemizi 2024 yılında başladığımız Skydagger serüveniyle sürdürmekteyiz. Amacımız sürdürülebilir çok adetli imalat hızlı imalat ve uygun fiyatlı imalat olarak inansız hava araçları kamikaze araçları geliştirmek ve bunları hızlı bir şekilde üretip kullanıcıya sunmaktır. Şuan bir cihaz, peşine iki cihaz, üç cihaz şeklinde tabi Kalkan DİHA’nın kabiliyetlerini engellemeyecek aksine daha da artıracak şekilde çalışmalar yapıyoruz. Bulut ütünde seyreden bir Kalkan DİHA, bulut altına bir tane cihaz yolladığı zaman hem keşif gözetlemesine devam edecek hem de gördüğü hedefleri de imha etmiş olacak. Testlerimizi Bayraktar Kalkan DİHA ile yapmamızdaki amaç şuan sahada kullanılan sistem. Çok hızlı entegrasyon yapabiliyoruz. Kabinde TB2, TB3 gibi platformlarla AKINCI TİHA ve Bayraktar KIZILELMA olacak" ifadelerini kullandı.