Türkiye'nin yerli kamikaze dronları dünya arenasına çıktı!

Skydagger Genel Müdürü Mehmet Öztekin, "Tecrübemizi 2024 yılında başladığımız Skydagger serüveniyle sürdürmekteyiz. Amacımız sürdürülebilir çok adetli imalat hızlı imalat ve uygun fiyatlı imalat olarak inansız hava araçları kamikaze araçları geliştirmek ve bunları hızlı bir şekilde üretip kullanıcıya sunmaktır. Şuan bir cihaz, peşine iki cihaz, üç cihaz şeklinde tabi Kalkan DİHA’nın kabiliyetlerini engellemeyecek aksine daha da artıracak şekilde çalışmalar yapıyoruz. Bulut ütünde seyreden bir Kalkan DİHA, bulut altına bir tane cihaz yolladığı zaman hem keşif gözetlemesine devam edecek hem de gördüğü hedefleri de imha etmiş olacak. Testlerimizi Bayraktar Kalkan DİHA ile yapmamızdaki amaç şuan sahada kullanılan sistem. Çok hızlı entegrasyon yapabiliyoruz. Kabinde TB2, TB3 gibi platformlarla AKINCI TİHA ve Bayraktar KIZILELMA olacak" ifadelerini kullandı.