Türkiye'nin yerli savaş uçağı ortaya çıktı
Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen airshow’da Türkiye’nin ilk milli muharip uçağı da sergilendi. Milli muharebe uçağının bire bir ölçülerdeki modeli sergide yer alırken, uçağın motor yerleşimi, dahili silah yuvalarının yerleri, kokpit konseptleri de ana hatlarıyla görülebiliyor.
Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen airshow’da Türkiye’nin ilk milli muharip uçağı da sergilendi.
Milli muharebe uçağının bire bir ölçülerdeki modeli sergide yer alırken, uçağın motor yerleşimi, dahili silah yuvalarının yerleri, kokpit konseptleri de ana hatlarıyla görülebiliyor.