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  3. 17 Haziran 2019 15:28

Türkiye'nin yerli savaş uçağı ortaya çıktı

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen airshow’da Türkiye’nin ilk milli muharip uçağı da sergilendi. Milli muharebe uçağının bire bir ölçülerdeki modeli sergide yer alırken, uçağın motor yerleşimi, dahili silah yuvalarının yerleri, kokpit konseptleri de ana hatlarıyla görülebiliyor.

Türkiye'nin yerli savaş uçağı ortaya çıktı

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Türkiye'nin yerli savaş uçağı ortaya çıktı

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen airshow’da Türkiye’nin ilk milli muharip uçağı da sergilendi.

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Türkiye'nin yerli savaş uçağı ortaya çıktı

Milli muharebe uçağının bire bir ölçülerdeki modeli sergide yer alırken, uçağın motor yerleşimi, dahili silah yuvalarının yerleri, kokpit konseptleri de ana hatlarıyla görülebiliyor.

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Türkiye'nin yerli savaş uçağı ortaya çıktı

Milli muharebe uçağı projesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki F-16'ların yerini alacak modern savaş uçakları üretilmesi hedefleniyor.

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