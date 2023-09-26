Türkiye'nin yeşil altını! Köyde keşfedildi kilosu 20 bin TL'den satılıyor

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekerya köyünün, 2 bin 800 rakımlı Aksu yaylasında tespit edilen yeşil balın markalaşması için çalışmalar başlatıldı. Sarı ve Kahve rengi tonlarında bilinen balların aksine yeşil renkte olan Zekerya köyü balı için, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı öncülüğünde Artvin Valiliği, ilçe kaymakamlığı ve muhtarlık tarafından markalaşma çalışmaları başlatıldı.