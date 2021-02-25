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  3. 25 Şubat 2021 13:17

Türkiye'nin ''yılan yolu'' böyle görüntülendi

Şırnak`ın Uludere ilçesi ile Uzungeçit beldesini birbirine bağlayan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidinin yılan gibi kıvrılan keskin virajları havadan görüntülendi. 34 keskin virajın bulunduğu bölge, fotoğraf severlerin de ilgi odağı oldu.

Türkiye'nin ''yılan yolu'' böyle görüntülendi

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Türkiye'nin ''yılan yolu'' böyle görüntülendi

Uludere ile Uzungeçit arasında bulunan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidinde 34 keskin viraj bulunuyor.

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Türkiye'nin ''yılan yolu'' böyle görüntülendi

Keskin virajlı yollar, tıpkı bir yılan gibi kıvrılarak uzayıp gidiyor. Kış aylarında 6 metreyi bulan kar kalınlığı ile görsel bir şölen de oluşturan virajlar, havadan görüntülendi.

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Türkiye'nin ''yılan yolu'' böyle görüntülendi

Tanin Geçidindeki virajları havadan görüntüleyen fotoğrafçılar, "Bölgemizde keşfedilmeyi bekleyen onlarca doğa harikası var. Artık bölgemizin doğal yapısıyla anılmasını ve bölgelerin turizme kazandırılmasını istiyoruz.

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