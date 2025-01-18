Türkiye'nin yükseköğrenim karnesi açıklandı

TÜRKİYE ERİŞİLEBİLİRLİK VE KAPSAYICILIKTA ÖNDE GELEN ÜLKELERDEN

Raporda, Türkiye'nin yükseköğretimde eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi sorunları çözebilecek üst düzey koordinasyon yapılarına veya mekanizmalara sahip Avrupa ülkelerinden biri olduğu vurgulandı. Ayrıca Türkiye, eşitlik, kapsayıcılık ve çeşitliliği sağlamak için sürdürülebilir mali destek sunma konusunda güçlü bir taahhüt sergileyerek yükseköğretimde sosyal boyutun güçlendirilmesine yönelik uygulamalarda öne çıkan ülkelerden biri oldu. 2024 Bologna Süreci Uygulama Raporu'nda yer alan 'Avrupa yükseköğretim alanına ilişkin temel veriler' başlığına göre; Türkiye, AYA ülkeleri arasında en yüksek yükseköğretim öğrenci sayısına sahip ülke. Akademik personel sayısı açısından da Türkiye, yüzde 15,1'lik bir artış kaydetti ve akademik personelin yaş ortalaması bakımından üye ülkeler arasında en genç topluluklardan birine sahip ülke oldu. Türkiye'de kadın akademik personel oranı da AYA ülkeleri ortalamasına yaklaştı.