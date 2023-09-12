Türkiye'nin yüzölçümünü değiştiren açılış

Törende konuşan Hilmi Güler, şehrin turizm destinasyonlarına bir yenisini daha eklediklerini söyledi. Ordu’nun her ilçesinde ayrı bir turizm yatırımlarının olduğunu belirten Güler, "Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak çok mükemmel bir işi daha hizmete almanın haklı gururunu yaşıyorum. Yıllardan bu yana bir kayalık olan bu alan ve çoğu vatandaşlarımızın bile farkında olmadığı bu kayalığı, yaptığımız çalışma ile sevimli bir ada haline getirdik. Bu alan sadece turizm odaklı olmayacak. Aynı zamanda kuşlar için de bir sığınma yeri olacak. Bizim bu adayı yapmaktaki amacımız şuydu; Ordu’nun yarısı kadar da denizimiz var. Yani 6 bin kilometre kara sahamız var. Aynı şekilde de 3 bin kilometre de deniz sahamız var. Yani mavi vatan dediğimiz denizimizi yeterince kullanmıyorduk. Bunu aşmak için ilk olarak durgun su sporları merkezini faaliyete aldık. Daha sonra tekne üretimine başladık. Onun dışında Büyükşehir bünyesine yeni vapurlar aldık. Bunlarla beraber Ordu’yu yeni turizm destinasyonları kazandırdık. Açılışını yapacağımız bu adanın kısa süre içinde herkes tarafından ziyaret edilmesini ve bir turizm noktası olmasını umut ediyoruz” dedi.