Türkiye'ye atılan roketi dünya basını böyle gördü

Afrin'deki PKK/YPG'li teröristler dün akşam Kilis'teki tarihi Çalık Camii'yi hedef almıştı. Afrin'den atılan iki roket tarihi cami ve 100 metre ilerisindeki bir evi vurmuş, 2 kişi hayatını kaybederken 11 kişi yaralanmıştı. Teröristlerin saldırısı yabancı ajanslar tarafından da dünyaya duyuruldu.