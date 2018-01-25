Türkiye'ye atılan roketi dünya basını böyle gördü
Teröristlerin Kilis'te bir camiye attığı roket saldırısını dünya basını böyle gördü.
Afrin'deki PKK/YPG'li teröristler dün akşam Kilis'teki tarihi Çalık Camii'yi hedef almıştı. Afrin'den atılan iki roket tarihi cami ve 100 metre ilerisindeki bir evi vurmuş, 2 kişi hayatını kaybederken 11 kişi yaralanmıştı. Teröristlerin saldırısı yabancı ajanslar tarafından da dünyaya duyuruldu.
AP haber ajansından Lefteris Pitarakis'in objektifinden sabah saatlerinde çekilen görüntüler, saldırının ardından ortaya çıkan tabloyu dünya basınına taşıdı.
AP, Ankara'nın Afrin'e harekât başlatmasının ardından Türkiye yönelik roket saldırıları yaşandığını yazdı.