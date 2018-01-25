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  3. 25 Ocak 2018 22:45

Türkiye'ye atılan roketi dünya basını böyle gördü

Teröristlerin Kilis'te bir camiye attığı roket saldırısını dünya basını böyle gördü.

Türkiye'ye atılan roketi dünya basını böyle gördü

Afrin'deki PKK/YPG'li teröristler dün akşam Kilis'teki tarihi Çalık Camii'yi hedef almıştı. Afrin'den atılan iki roket tarihi cami ve 100 metre ilerisindeki bir evi vurmuş, 2 kişi hayatını kaybederken 11 kişi yaralanmıştı. Teröristlerin saldırısı yabancı ajanslar tarafından da dünyaya duyuruldu.

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Türkiye'ye atılan roketi dünya basını böyle gördü

AP haber ajansından Lefteris Pitarakis'in objektifinden sabah saatlerinde çekilen görüntüler, saldırının ardından ortaya çıkan tabloyu dünya basınına taşıdı.

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Türkiye'ye atılan roketi dünya basını böyle gördü

AP, Ankara'nın Afrin'e harekât başlatmasının ardından Türkiye yönelik roket saldırıları yaşandığını yazdı.

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Türkiye'ye atılan roketi dünya basını böyle gördü

YPG-PKK'lı teröristler tarafından Afrin'den yapılan saldırıda Kilis'te namaz kılmak için tarihi Çalık Camii'ne giden Muzaffer Aydemir ile Suriye uyruklu Tarık Tabbak hayatını kaybetti.
Suriye , hatay , haberler , HABER

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