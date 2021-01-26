Türkiye'ye karşı uçak gemisi gönderiyorlar
Yunan medyası, İstanbul'da beş yıl sonra gerçekleşen kritik randevuyu ve Fransa'dan satın alınan Rafale jetleri için Atina'da imzaların atılmasını bugün manşetinden veriyor.
Yunan medyası, İstanbul'da beş yıl sonra gerçekleşen kritik randevuyu ve Fransa'dan satın alınan Rafale jetleri için Atina'da imzaların atılmasını bugün manşetinden veriyor.
İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleşen istikşafi görüşmelerin 61. turu hem Avrupa Birliği'nde (AB) hem de ABD'de göreve başlayan Joe Biden yönetiminde yankı buldu.
Pazartesi günü videokonferans yöntemiyle bir araya gelen AB dışişleri bakanları, Türkiye'ye yönelik Aralık ayındaki liderler zirvesinde kararlaştırılan yaptırımları rafa kaldırdı.