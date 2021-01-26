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  3. 26 Ocak 2021 13:35

Türkiye'ye karşı uçak gemisi gönderiyorlar

Yunan medyası, İstanbul'da beş yıl sonra gerçekleşen kritik randevuyu ve Fransa'dan satın alınan Rafale jetleri için Atina'da imzaların atılmasını bugün manşetinden veriyor.

Türkiye'ye karşı uçak gemisi gönderiyorlar

Yunan medyası, İstanbul'da beş yıl sonra gerçekleşen kritik randevuyu ve Fransa'dan satın alınan Rafale jetleri için Atina'da imzaların atılmasını bugün manşetinden veriyor.

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Türkiye'ye karşı uçak gemisi gönderiyorlar

İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleşen istikşafi görüşmelerin 61. turu hem Avrupa Birliği'nde (AB) hem de ABD'de göreve başlayan Joe Biden yönetiminde yankı buldu.

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Türkiye'ye karşı uçak gemisi gönderiyorlar

Pazartesi günü videokonferans yöntemiyle bir araya gelen AB dışişleri bakanları, Türkiye'ye yönelik Aralık ayındaki liderler zirvesinde kararlaştırılan yaptırımları rafa kaldırdı.

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Türkiye'ye karşı uçak gemisi gönderiyorlar

"Olumlu gelişmeler kaydedildiğini gördüğümüz için Türkiye'ye karşı bugün yaptırım kararı almadık" diyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara'dan gelen sinyallerin kalıcı olmasını beklediklerini söyledi.

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