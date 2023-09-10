Türkiye'ye mevsimin ilk karı düştü... Zirve bembeyaz oldu...

Sakorya Yaylası'nda kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştuğunu söyleyen Tepebaşı köyü muhtarı Ebubekir Pehlivan, "Dün gece yaylada kaldım. Sabah uyandığımda yaylamızın yüksek kesimlerinin karla kaplı olduğunu gördüm. Muhteşem manzaraydı. Cep telefonunum ile nereyi çeksem güzel görüntüler oluşuyordu. Burada güzel görüntü çekmek için fotoğrafçı olmaya gerek yok. Bu sene ani hava değişiklikleri çok oluyor. Kar, biraz erken düştü. Bu kar artık yaylacılara 'Yavaş yavaş köylerinize dönün' diyor dedi. (DHA)