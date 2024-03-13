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Türkiye'ye özgü şifa kaynağı Ramazan'ın vazgeçilmezi oldu

Fırat Nehri kenarında yetişen meyan bitkisinin kökünden elde edilen meyan şerbeti, iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Meyan şerbeti, serinletici ve sindirimi kolaylaştıran özelliği nedeniyle 11 ayın sultanı ramazanda da yoğun olarak tercih ediliyor.

Kaynak: AA
Türkiye'ye özgü şifa kaynağı Ramazan'ın vazgeçilmezi oldu - Resim: 1

Türkiye'nin ilk gastronomi şehri Gaziantep'te, ramazan sofralarında birbirinden lezzetli yemekler yer alıyor. Özellikle yaz aylarında tüketilen meyan şerbeti ise serinletici ve sindirimi kolaylaştıran özelliği nedeniyle 11 ayın sultanı ramazanda da yoğun olarak tercih ediliyor.

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Türkiye'ye özgü şifa kaynağı Ramazan'ın vazgeçilmezi oldu - Resim: 2

Poşet ya da şişelere konularak satılan şerbetin üretildiği noktalarda ise vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

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Türkiye'ye özgü şifa kaynağı Ramazan'ın vazgeçilmezi oldu - Resim: 3

Kentte ara sokaklarda seyyar satıcılar ve şerbetçi dükkanlarında satılan şerbet, yaklaşık 2 litresi 25 lira gibi uygun fiyatıyla da her bütçeye hitap ediyor.

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Türkiye'ye özgü şifa kaynağı Ramazan'ın vazgeçilmezi oldu - Resim: 4

Yaklaşık 50 yıldır şerbet işiyle uğraşan Mehmet Yılmaz, AA muhabirine, meyan şerbetinin ramazanda iftar sofralarının vazgeçilmez içeceği olduğunu söyledi.

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