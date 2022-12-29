Türkiye'ye Rus akını sürüyor! Yazın Antalya'ya, kışın ise...
Palandöken Kayak Merkezinde tatil yapacak olan ilk Rus kafilesi Erzurum’a ulaştı. Charter seferi ile gelen 185 Rus turist, Palandöken Kayak Merkezinde eğlenmeye ve kayak yapmaya başladı.
Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen turistleri ağırlamaya devam ediyor.
Haftanın 3 günü direkt uçuşla Erzurum’a gelecek olan Rusların ise ilk kafilesi bugün Charter seferi ile geldi. 185 kişilik kafile Erzurum’a indikten çok kısa bir süre sonra Palandöken’de bulunan otellerine yerleşti.
Daha sonra hemen eğlenceye ve kayak yapmayan başlayan Ruslar kar dolu pistlerin tadını çıkarttı.
Öte yandan Palandöken Kayak Merkezinin dünyanın en iyi pistlerinden olduğunu ve Ruslarında Erzurum’da tatil yapmaktan çok mutlu olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, “Palandöken kayak ve spor meraklıları için bir toplanma merkezi halinde bulunuyor. Charter uçuşlar başladı ve haftada 3 gün boyunca yapılacak. Adeta Ruslar doğduğu gibi kayak yapmayı öğreniyor. Kayak yaparak büyüyorlar ve bu sporu yapabilecekleri en iyi iki yer var. Bunların birisi Soçi diğeri ise Palandökendir. Rusya bizim her zaman potansiyel müşterimiz ve burada tatil yapmaktan çok mutlular” dedi.