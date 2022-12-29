Türkiye'ye Rus akını sürüyor! Yazın Antalya'ya, kışın ise...

Öte yandan Palandöken Kayak Merkezinin dünyanın en iyi pistlerinden olduğunu ve Ruslarında Erzurum’da tatil yapmaktan çok mutlu olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, “Palandöken kayak ve spor meraklıları için bir toplanma merkezi halinde bulunuyor. Charter uçuşlar başladı ve haftada 3 gün boyunca yapılacak. Adeta Ruslar doğduğu gibi kayak yapmayı öğreniyor. Kayak yaparak büyüyorlar ve bu sporu yapabilecekleri en iyi iki yer var. Bunların birisi Soçi diğeri ise Palandökendir. Rusya bizim her zaman potansiyel müşterimiz ve burada tatil yapmaktan çok mutlular” dedi.