Türkiye'yi ayağa kaldıran kadın cinayetinde yeni ayrıntı
İstanbul Şişli'de kaçırmak istediği eski eşini sokak ortasında silahla öldüren zanlı ile beraberindeki 3 suç ortağının cinayetten 3 gün önce olay yerinde keşif yaptığı ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
İstanbul Şişli'de sabah işine giden B.A. (34), eski eşi R.E. ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi.
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Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran E., A.'ya 5-6 el art arda ateş etti. B.A. olay yerinde hayatını kaybederken kaçan şüpheliler kısa sürede yakalandı.
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VAHŞETTE YENİ AYRINTI
Korkunç cinayetin detayları da ortaya çıktı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, R.E. ve beraberindeki S.Y. (33), S.S. (35) ve A.B. (44) isimli şüphelilerin olaydan 3 gün önce İstanbul’a geldiklerini belirledi.
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KEŞİF YAPMIŞLAR
Şüphelilerin bu süreçte bir otele yerleşerek, cinayetten 3 gün öncede B.A.'nın kaçırılmak istendiği adreste keşif yaptıkları öğrenildi.
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