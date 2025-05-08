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Türkiye'yi ayağa kaldıran kadın cinayetinde yeni ayrıntı

İstanbul Şişli'de kaçırmak istediği eski eşini sokak ortasında silahla öldüren zanlı ile beraberindeki 3 suç ortağının cinayetten 3 gün önce olay yerinde keşif yaptığı ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Türkiye'yi ayağa kaldıran kadın cinayetinde yeni ayrıntı - Resim: 1

İstanbul Şişli'de sabah işine giden B.A. (34), eski eşi R.E. ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi.

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Türkiye'yi ayağa kaldıran kadın cinayetinde yeni ayrıntı - Resim: 2

 Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran E., A.'ya 5-6 el art arda ateş etti. B.A. olay yerinde hayatını kaybederken kaçan şüpheliler kısa sürede yakalandı. 

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Türkiye'yi ayağa kaldıran kadın cinayetinde yeni ayrıntı - Resim: 3

VAHŞETTE YENİ AYRINTI

Korkunç cinayetin detayları da ortaya çıktı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, R.E. ve beraberindeki S.Y. (33), S.S. (35) ve A.B. (44) isimli şüphelilerin olaydan 3 gün önce İstanbul’a geldiklerini belirledi. 

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Türkiye'yi ayağa kaldıran kadın cinayetinde yeni ayrıntı - Resim: 4

KEŞİF YAPMIŞLAR

Şüphelilerin bu süreçte bir otele yerleşerek, cinayetten 3 gün öncede B.A.'nın  kaçırılmak istendiği adreste keşif yaptıkları öğrenildi.

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