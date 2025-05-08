Türkiye'yi ayağa kaldıran kadın cinayetinde yeni ayrıntı

VAHŞETTE YENİ AYRINTI

Korkunç cinayetin detayları da ortaya çıktı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, R.E. ve beraberindeki S.Y. (33), S.S. (35) ve A.B. (44) isimli şüphelilerin olaydan 3 gün önce İstanbul’a geldiklerini belirledi.