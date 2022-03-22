Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme: WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Ali A., 14 Mart'ta, saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen A., kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli doktor Tahir T. ile tartıştı. Olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. T., tartışmada A. tarafından darbedildiğini ileri sürdü. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını söyleyen T., darp raporu alıp A.'dan şikayetçi oldu. Ali A. da darp raporu aldı. Apandisit teşhisi konulan A., ameliyat edildi.