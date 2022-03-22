Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme: WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan darp iddiası ile ilgili görüntülerden sonra bu sefer de WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktor Tahir T.'i (26) darbetmediği belirlenen Uzman Çavuş Ali A.'yı (32), taburcu olurken alkışla protesto eden, aralarında doktorların da olduğu 25 kişiyi belirledi. İdari soruşturmada protestoya katıldıkları belirlenenlerin ifadelerinin alınacağı bildirildi.
Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Ali A., 14 Mart'ta, saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen A., kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli doktor Tahir T. ile tartıştı. Olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. T., tartışmada A. tarafından darbedildiğini ileri sürdü. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını söyleyen T., darp raporu alıp A.'dan şikayetçi oldu. Ali A. da darp raporu aldı. Apandisit teşhisi konulan A., ameliyat edildi.
'SİNİRLENEREK İTİP, BOĞAZIMI SIKTI' İDDİASI
Doktor T., polisteki ifadesinde olay anını şöyle anlattı:
"Hasta, apandisit şüphesiyle Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından gidip, çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı" dedi.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen Uzman Çavuş Ali A., sağlık çalışanlarının, "Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz" sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen A., ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.