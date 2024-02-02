Türkiye'yi ayağa kaldıran vahşet! Taksiciyi öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde taksi şoförü O.E. (44), dün saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan ve Gaziemir'e gideceğini belirten D.A'yı (19) aracına aldı. D.A'nın arka koltuktan tabancayla 3 el ateş ettiği O.E., ağır yaralı olarak kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.