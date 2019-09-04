Türkiye'yi bekleyen tehlike: En büyük göç dalgası kapıda

SON ÜÇ AYDA 500'DEN FAZLA SİVİL ÖLDÜ

Son üç ayda rejimin ve Rusya'nın sivillerle silahlı grupları ayırt etmeden yaptığı hava bombardımanı sonucunda 500'den fazla sivil öldü ve binlerce kişi de yaralandı. Bundan daha endişe verici olanı da Rusya ve Suriye rejimi tarafından düzenlenen hava saldırılarında hastaneler ve okullar dahil hayati önemdeki sivil altyapının kasıtlı olarak hedef alınmış olması.

