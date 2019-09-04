Türkiye'yi bekleyen tehlike: En büyük göç dalgası kapıda
Uluslararası mülteci hakları kuruluşunun raporuna göre, Esad rejiminin İdlib'e yönelik saldırıları, Suriye'de savaş başından bu yana en büyk toplu göç dalgasını tetikledi.
Washington merkezli uluslararası mülteci hakları kuruluşu Refugees International'ın raporuna göre Esad rejimi tarafından İdlib'e düzenlenen son saldırılar, Suriye içinde bugüne kadarki en büyük toplu göç dalgasına sebep oldu. Türkiye'ye İdlib'den on binlerce mültecinin daha gelebileceğine dikkat çekilen raporda, Batılı ülkeler İdlib için yardım fonu sağlamaya, Türkiye de Suriye'nin kuzeyinde ek mülteci kampları kurmaya çağrıldı.
İNSANİ KABUS YAŞANIYOR
Hürriyet gazetesinden İpek Yezdani’nin haberinde yer verilen raporda, saldırıların ardından 500 bin kişinin yerinden olduğu vurgulandı. İdlib'deki sivil nüfusun yaklaşık üçte ikisinin bugüne dek insani yardımlarla hayatta kaldığı belirtilen raporda, “Şu anda İdlib'de insani bir kabus yaşanıyor" denildi.
Raporda, İdlib'deki son durumla ilgili şu ifadelere yer verildi:
Rusya tarafından desteklenen Suriye rejimi, muhalefetin bu son kalesini ele geçirmek için Suriye savaşının en kanlı fasıllarından biri haline gelen zalimce bir saldırı düzenledi. Bu saldırıların neticesinde çok sayıda sivil hayatını kaybetti ya da göçmek zorunda kaldı.
SON ÜÇ AYDA 500'DEN FAZLA SİVİL ÖLDÜ
Son üç ayda rejimin ve Rusya'nın sivillerle silahlı grupları ayırt etmeden yaptığı hava bombardımanı sonucunda 500'den fazla sivil öldü ve binlerce kişi de yaralandı. Bundan daha endişe verici olanı da Rusya ve Suriye rejimi tarafından düzenlenen hava saldırılarında hastaneler ve okullar dahil hayati önemdeki sivil altyapının kasıtlı olarak hedef alınmış olması.