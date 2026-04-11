Türkiye'yi sarsan Fatma öğretmen cinayetinde 17 yaşındaki sanığa rekor ceza istemi!
İstanbul Çekmeköy'deki lise saldırısında öğretmen Fatma Ç.'yi öldürüp 6 öğrenci ve öğretmeni yaralayan 17 yaşındaki F.B. hakkında yürütülen soruşturmada Başsavcılık sanığın "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçlarından toplam 126 yıl hapsini istedi.
İstanbul Çekmeköy'de lisede öğretmeni Fatma Ç.'i bıçakla öldüren ve 6 kişiyi yaralayan öğrenci F.B. (17) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede F.B. hakkında 126 yıl hapis talep edildi.
Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci F.B.(17), öğretmenleri Fatma Ç. (44) ve Z.B. (52) ile 6 öğrenciyi bıçakla yaraladı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, öğretmen Fatma Ç. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Saldırıyı gerçekleştiren F.B. olay yerinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
