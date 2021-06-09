Türkiye'yi tam kez 5 kez pedalladı

"63 KERE KIZILIRMAK'IN UZUNLUĞUNCA BİR YOL ETTİM"

‘Nerede konaklarım’ gibi bir kaygısının olmadığını ifade eden Töremen, “Kimi zaman köy duraklarında yattım, dolmuş parklarında yattım. En çok yaptığım doğada ağaçların altında ormanda yatmak. Bunun için çadır da kurmadım. Mescitlerden de faydalandım kış günleri. Daha ziyade üzerimi kalın giyerek yatıyorum. Çoğu zaman bakıyorum yanıma domuz geliyor, tilki geliyor uyanıyorum. Uyku arası yabani hayvanlara çok rastladım. Bu bende hayat tarzı oldu. Başlarda 150 ila 160 kilometre yol gidiyordum. Şu anda 100 -110 kilometre gidiyorum. Sürekli akış halinde olduğum için istirahat de etmiyorum, kampta kurmuyorum. Bu şekilde bir maratondayım. 4 yıldır bisiklet üzerindeyim. Yaklaşık bin 300 günüm yollarda geçti. Artık Avrupa’ya mı açılırım, dünyaya mı açılırım yoksa Türkiye’de bir müddet daha devam mı ederim bilmiyorum. Şu anda devam etmeyi düşünüyorum. Şu anda Kızılırmak’ın Karadeniz’e döküldüğü noktadayız. Kızılırmak Nehri, Türkiye’nin en uzun akarsuyu. Bin 355 kilometre. 85 bin kilometre yaptığımı hesaba katarsak yaklaşık 63 kere Kızılırmak’ın uzunluğunca bir yol kat etmiş oluyorum” şeklinde konuştu.