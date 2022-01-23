Türkler kripto paraya bu yüzden akın ediyor!

EN YÜKSEK HACİM TÜRKİYE’DE

FT’nin Chainalysis’den aktardığı bir kripto raporuna göre Türkiye Ortadoğu’da en yüksek kripto işlem hacmine sahip ülke oldu. Türkiye’de kripto para piyasasında hacimlerin 2021’de önceki yıla göre yüzde 1500 arttığı bildirildi. CryptoCompare verilerine göre ise Türkiye’de yapılan Bitcoin işlemlerinde son bir yılda yüzde 900’lük artış olduğu bildirildi.