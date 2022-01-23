Türkler kripto paraya bu yüzden akın ediyor!
İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'de kripto paralara olan ilginin neden arttığını mercek altına aldı. Vatandaşların TL'deki oynaklık nedeniyle kripto paralara yöneldiği belirtildi.
Financial Times, yurttaşların yüksek enflasyon ve TL’deki oynaklık nedeniyle kriptolara akın ettiğini söyledi.
Geçen ay yabancı yatırımcılarla konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun, kripto varlıklarına akan para miktarından “rahatsız” olduğu yönündeki söylemini aktaran FT, küresel düzenleyicilerin kripto para birimlerini değişken ve spekülatif olarak gördüğünü ve kara para aklama ve terör finansmanı gibi yasa dışı faaliyetler hakkında endişeleri olduğunu hatırlattı.
FT’de yayınlanan makalede Bitcoin’in popülaritesinin oynaklığı yüksek para birimlerine ve yüksek enflasyona sahip ülkelerde arttığı belirtti.
EN YÜKSEK HACİM TÜRKİYE’DE
FT’nin Chainalysis’den aktardığı bir kripto raporuna göre Türkiye Ortadoğu’da en yüksek kripto işlem hacmine sahip ülke oldu. Türkiye’de kripto para piyasasında hacimlerin 2021’de önceki yıla göre yüzde 1500 arttığı bildirildi. CryptoCompare verilerine göre ise Türkiye’de yapılan Bitcoin işlemlerinde son bir yılda yüzde 900’lük artış olduğu bildirildi.