Türklere en az vize reddi veren ülkeler belli oldu
Türk vatandaşlarına en kolay ve en çok Schengen vizesi veren ülkeler açıklandı.
SchengenVisaInfo sitesi tarafından yapılan araştırma sonucunda, Türkler için Avrupa ülkeleri mercek altına alındı ve en kolay Schengen vizesi veren ülkeler, yüzdelik dilimlerle belirlendi.
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Türk vatandaşları, yapılan araştırma sonucunda belirlenen 5 Avrupa ülkesine daha kolay vize alabiliyor.
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İşte Türk vatandaşlarına en kolay Schengen vizesi onayı veren ülkelerin yüzdelikleri;
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5- İSPANYA: YÜZDE 86,5
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