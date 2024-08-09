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Türklere en az vize reddi veren ülkeler belli oldu

Türk vatandaşlarına en kolay ve en çok Schengen vizesi veren ülkeler açıklandı.

Türklere en az vize reddi veren ülkeler belli oldu - Resim: 1

SchengenVisaInfo sitesi tarafından yapılan araştırma sonucunda, Türkler için Avrupa ülkeleri mercek altına alındı ve en kolay Schengen vizesi veren ülkeler, yüzdelik dilimlerle belirlendi.

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Türklere en az vize reddi veren ülkeler belli oldu - Resim: 2

Türk vatandaşları, yapılan araştırma sonucunda belirlenen 5 Avrupa ülkesine daha kolay vize alabiliyor.

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Türklere en az vize reddi veren ülkeler belli oldu - Resim: 3

İşte Türk vatandaşlarına en kolay Schengen vizesi onayı veren ülkelerin yüzdelikleri;

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Türklere en az vize reddi veren ülkeler belli oldu - Resim: 4

5- İSPANYA: YÜZDE 86,5

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