Türklerin tatil için en çok tercih ettiği 3 ülke belli oldu
Türkiye'de tatil bütçeleri de zam yağmurundan nasibini alınca yaz tatili için uygun fiyatlı çözüm arayan vatandaş gözünü Türkiye'den vize istemeyen ülkelere çevirdi. Bu ülkeler arasında en çok tercih edilen ülkeler de belli oldu.
Hem ucuz hem de vizesiz yurtdışı tatili için Türk vatandaşlarının en çok tercih ettiği 3 ülke belli oldu. İşte hem vizesiz hem de uygun fiyatlı tatil yapabileceğiniz 3 ülke…
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Karadağ
Balkanlar'ın en gözde tatil noktalarından biri olan Karadağ, benzersiz tarihi ve doğal güzellikleriyle büyüleyici bir destinasyon.
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Adriyatik kıyısında konumlanan bu güzel ülke, tarihi şehirleri, muhteşem plajları ve misafirperver insanlarıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.
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Ayrıca Türk mutfağına benzeyen lezzetli yemekleriyle de tatilcilerin beğenisini kazanıyor.
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