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Türklerin tatil için en çok tercih ettiği 3 ülke belli oldu

Türkiye'de tatil bütçeleri de zam yağmurundan nasibini alınca yaz tatili için uygun fiyatlı çözüm arayan vatandaş gözünü Türkiye'den vize istemeyen ülkelere çevirdi. Bu ülkeler arasında en çok tercih edilen ülkeler de belli oldu.

Türklerin tatil için en çok tercih ettiği 3 ülke belli oldu - Resim: 1

Hem ucuz hem de vizesiz yurtdışı tatili için Türk vatandaşlarının en çok tercih ettiği 3 ülke belli oldu. İşte hem vizesiz hem de uygun fiyatlı tatil yapabileceğiniz 3 ülke…

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Türklerin tatil için en çok tercih ettiği 3 ülke belli oldu - Resim: 2

Karadağ

Balkanlar'ın en gözde tatil noktalarından biri olan Karadağ, benzersiz tarihi ve doğal güzellikleriyle büyüleyici bir destinasyon.

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Türklerin tatil için en çok tercih ettiği 3 ülke belli oldu - Resim: 3

Adriyatik kıyısında konumlanan bu güzel ülke, tarihi şehirleri, muhteşem plajları ve misafirperver insanlarıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

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Türklerin tatil için en çok tercih ettiği 3 ülke belli oldu - Resim: 4

Ayrıca Türk mutfağına benzeyen lezzetli yemekleriyle de tatilcilerin beğenisini kazanıyor.

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