TURKOVAC aşısı olan gönüllü anlattı: Yerli aşının yan etkisi var mı ?

Diyanet İşleri Başkanlığında işçi olarak çalışan, evli ve iki çocuk babası Polat, Faz-3 aşamasında aşının yapıldığı ilk kişiler arasında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' diyor. Ben de bu yola çıkarak gönüllü olmaya karar verdim. İnsanlara faydalı olmak ve bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak istiyorum." dedi.