Türksat 6A'nın uzaya fırlatılma tarihi belli oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türksat 6A'nın uzaya fırlatılma tarihini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ), Kahramankazan'daki yerleşkesinde bulunan Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ni ziyaret etti.
AA'nın haberine göre Bakan Uraloğlu, buradaki konuşmasında, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında dünyada söz sahibi olmak için, "uzayda iz sahibi olma" hususunda, çalışmalara kararlılıklara devam ettiklerini söyledi.
Uraloğlu, Türkiye'nin Türksat 1B ile başlayan uydu yayıncılığı serüvenini ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A ile taçlandıracaklarını dile getirerek, Bakanlık ile TÜBİTAK ve Türksat arasında imzalanan protokolle Türksat 6A'nın projesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Aralık 2014'de imzalandığını anımsattı.
Türksat 6A haberleşme uydusunun Türkiye'yi dünya üzerinde haberleşme uydusu üretebilen ilk 11 ülkeden birisi haline getireceğine işaret eden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: