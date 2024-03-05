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Turuncu alarm verilmişti; cadde ve sokaklar göle döndü!

Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu Muğla'da sağanak ve fırtına hayatı felç etti. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bir balıkçı teknesi kıyıya vurdu.

Kaynak: DHA
Turuncu alarm verilmişti; cadde ve sokaklar göle döndü! - Resim: 1
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Turuncu alarm verilmişti; cadde ve sokaklar göle döndü! - Resim: 2

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, dün, Bodrum- Kaş arasında fırtına uyarısı ve Muğla için turuncu kod ile şiddetli yağmur uyarısı yaptı. 

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Turuncu alarm verilmişti; cadde ve sokaklar göle döndü! - Resim: 3

Uyarının ardından etkili olan fırtına nedeniyle Gümbet sahilinde bir balıkçı teknesi kıyıya vurdu, bir motosiklet ile çok sayıda ağaç devrildi.

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Turuncu alarm verilmişti; cadde ve sokaklar göle döndü! - Resim: 4

Sabah saatlerinde ise aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, derelerden akan su, denizin rengini kahverengiye çevirdi. Yağış nedeniyle yollara savrulan çakıl taşları karayolları ekipleri tarafından temizlendi.

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