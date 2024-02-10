Türünün tek örneği yerli SİHA TB3 bir testi daha geçti
Dünyada kısa pistli gemilere konuşlu ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) olan katlanabilir kanat yapısına sahip Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) 17. uçuş testi olan Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı.
Baykar Savunma tarafından geliştirilen katlanır kanatlı ve kısa mesafede iniş-kalkış özelliğine sahip bir silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3 SİHA'da adım adım sona geliniyor.
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Son olarak 'Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi' ile 17. uçuş testine giren TB3 fire vermedi.
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Baykar'ın resmi hesabından yapılan paylaşımda, "17.uçuş Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi" ifadelerine yer verildi.
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Bayraktar TB3 ile ilgili paylaşımda bulundu.
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