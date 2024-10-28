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TUSAŞ saldırısının intikamı misliyle alındı: Son 6 günde teröre ağır darbe

Ankara'da Türk savunma sanayisinin kalbi TUSAŞ tesislerinde düzenlenen terör saldırısının ardından terör örgütüne ağır darbe indirildi. Son 6 günde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 176 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: DHA
TUSAŞ saldırısının intikamı misliyle alındı: Son 6 günde teröre ağır darbe - Resim: 1

Ankara'da PKK'lı teröristler tarafından 23 Ekim'de TUSAŞ'ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine düzenlenen terör saldırısından 5 kişi şehit olurken, 22 kişi yaralandı. Terör saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK'lı teröristlere yönelik çok sayıda hava harekatı ve operasyon düzenlendi.

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TUSAŞ saldırısının intikamı misliyle alındı: Son 6 günde teröre ağır darbe - Resim: 2

Saldırının yaşandığı gün, Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendi. 47 terör hedefi vurulurken, 2'si üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi.

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TUSAŞ saldırısının intikamı misliyle alındı: Son 6 günde teröre ağır darbe - Resim: 3

24 Ekim'de ise Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik hava harekatları düzenlendi ve 30 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 25 Ekim'de, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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TUSAŞ saldırısının intikamı misliyle alındı: Son 6 günde teröre ağır darbe - Resim: 4

26 Ekim'de Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde 17 PKK/YPG'li terörist, 27 Ekim'de ise Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. 28 Ekim'de Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında ise 23 PKK'lı terörist ve Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde ise 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Böylece son 6 günde toplamda 176 terörist etkisiz hale getirildi.

 

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